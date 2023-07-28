В «Спартаке» отреагировали на обвинения в нечестных переговорах по Рябчуку

В пресс-службе московского «Спартака» отреагировали на обвинения в нечестных переговорах с защитником сборной Молдовы Олегом Рябчуком.

«Мы не комментируем слухи и не говорим о конкретных именах до официального подписания. Вместе с тем хотим заметить, что «Спартак» не нарушал и не нарушает установленные процедуры при переговорах с потенциальными новичками. Ведём себя корректно и профессионально. Об этом на трансферном рынке всем известно», - ответил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ранее, по информации телеграм-канала «Первый спорт», «Олимпиакос» подал жалобу в ФИФА на «Спартак». В клубе из Пирея полагают, что «красно-белые» «неправомерно» вели переговоры напрямую с молдавским защитником Олегом Рябчуком. При этом сейчас клубу РПЛ не грозят никакие санкции.

Рябчука не будет в «Спартаке»