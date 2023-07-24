Ещенко: «Спартак» интересен своей непредсказуемостью

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился комментарием о перспективах «красно-белых» в текущем сезоне РПЛ.

«Со «Спартаком» всегда все непросто. «Спартак» как всегда непредсказуем, но он этим и интересен! Сможет ли «Спартак» побороться за золото? Еще рано об этом говорить», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

В первом туре Российской премьер-лиги «красно-белые» одержали победу над «Оренбургом» (3:2), забив победный гол в компенсированное время матча.

Следующим соперником команды Гильермо Абаскаля будет «Краснодар». Встреча первого тура группового этапа Кубка России состоится 27 июля и начнется в 20:00 по мск.