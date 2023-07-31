Джикия и Соболев пообещали избегать дисквалификаций

Капитан «Спартака» Георгий Джикия сказал, что он и нападающий команды Александр Соболев обязуются избегать дисквалификаций в будущем.

Джикия выразил надежду, что они больше не будут наступать на те же грабли и будут дисциплинированнее в своих действиях. Он упомянул, что команда пропустила много из-за дисквалификаций Соболева в концовке прошлого сезона.

Джикия подчеркнул, что дисциплинированность поможет команде стать более целостной и стабильной. Он отметил, что потеря Соболева на более чем восемь игр была значительной для «Спартака».

«Над этим надо работать», – сказал Джикия «Матч ТВ».