Хлусевич — о травме Тавареша: «Период восстановления — это самое ужасное время в футболе»

Крайний защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал травму одноклубника Томаша Тавареша. Напомним, в межсезонье португалец порвал крестообразную связку в расположении молодежной сборной.

«По себе знаю, насколько непростым кажется период восстановления после операции. Это самое ужасное время в футболе! Поэтому еще раз желаю Таварешу поскорее залечить травму и вернуться в строй», — заявил Хлусевич пресс-службе столичного клуба.

Напомним, 22-летний португалец присоединился к «Спартаку» прошлой зимой. За это время он сыграл в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.