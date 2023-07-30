Хлусевич: «Ещё не успели полностью сыграться с Бонгонда, но мы налаживаем игровые связи»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о новичке команды Тео Бонгонда.

«Нельзя сказать, что мы успели полностью сыграться, но мы налаживаем игровые связи. На тренировках нередко оказываемся в паре. Уверен, что дальше будет только лучше!» — цитирует Хлусевича официальный сайт «красно-белых».

Напомним, этим летом Бонгонда перебрался в «Спартак» из испанского «Кадиса». В первых двух матчах новичок команды успел отметиться одним забитым мячом и сделать одну результативную передачу.

Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут 31 июля против «Балтики». Встреча второго тура чемпионата России начнется в 19:30 по мск.