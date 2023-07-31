В «Спартаке» рассказали, почему Николсона и Селихова нет в заявке на матч с «Балтикой»

Глава пресс‑службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему в заявке «красно-белых» на матч с «Балтикой» в рамках второго тура РПЛ не оказалось вратаря Александра Селихова и форварда Шамара Николсона.

«Селихов приболел, у него недомогание и микроповреждение. Николсон недавно вернулся из сборной, должен пройти подготовку, а уже потом тренироваться и войти в заявку», - цитирует Зеленова «Матч ТВ».