В «Спартаке» рассказали, почему Николсона и Селихова нет в заявке на матч с «Балтикой»

Глава пресс‑службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему в заявке «красно-белых» на матч с «Балтикой» в рамках второго тура РПЛ не оказалось вратаря Александра Селихова и форварда Шамара Николсона.
«Селихов приболел, у него недомогание и микроповреждение. Николсон недавно вернулся из сборной, должен пройти подготовку, а уже потом тренироваться и войти в заявку», - цитирует Зеленова «Матч ТВ».Напомним, ранее «Спартак» объявил свой состав на вечерний матч. На скамейке запасных оказался летний новичок клуба, перешедший из ЦСКА – парагваец Хесус Медина.
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