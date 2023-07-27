«Нужно делать больше полезных и результативных действий» — Зиньковский

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от старта нового сезона.

«Я адаптировался в «Спартаке». Сейчас новый сезон: все хотят играть и будут доказывать — в том числе и я. Нужно делать больше полезных и результативных действий», — заявил Зиньковский «Чемпионату».

«Спартак» открыл для себя новый сезон РПЛ победой над «Оренбургом» со счетом 3:2. Зиньковский вышел в стартовом составе и провел на поле 58 минут, не отметившись голевыми действиями.

Следующий поединок команда Гильермо Абаскаля проведет сегодня, 27 июля. В матче первого тура Кубка России «Спартак» встретится с «Краснодаром», игра начнется в 20:00 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.