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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Нужно делать больше полезных и результативных действий» — Зиньковский

27 Июля 2023 • 17:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
31.07 19:30

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от старта нового сезона.

«Я адаптировался в «Спартаке». Сейчас новый сезон: все хотят играть и будут доказывать — в том числе и я. Нужно делать больше полезных и результативных действий», — заявил Зиньковский «Чемпионату».

«Спартак» открыл для себя новый сезон РПЛ победой над «Оренбургом» со счетом 3:2. Зиньковский вышел в стартовом составе и провел на поле 58 минут, не отметившись голевыми действиями.

Следующий поединок команда Гильермо Абаскаля проведет сегодня, 27 июля. В матче первого тура Кубка России «Спартак» встретится с «Краснодаром», игра начнется в 20:00 по мск. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский
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