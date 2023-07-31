Гладилин подвёл итог матча «Спартака» и «Балтики»

Экс-игрок столичного «Спартака» Валерий Гладилин высказался о матче «красно-белых» против «Балтики» во втором туре Премьер-лиги.

«Спартак» хорошо сегодня сыграл и одержал заслуженную победу. Важно, что футболисты серьёзно отнеслись к «Балтике» и у ребят не было недооценки. «Балтика» — хорошая команда, но сегодня «красно-белые» были сильнее», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». Также Гладилин отдельно поделился мнением о старте карьеры Тео Бонгонды в московском коллективе.

Напомним, что «Спартак» выиграл второй матч нынешнего сезона Премьер-лиги со счётом 2:1. Забитыми мячами в составе подопечных Гильермо Абаскаля отметились Квинси Промес и Тео Бонгонда.