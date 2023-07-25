Защитник лондонского «Тоттенхэма» Давинсон Санчес близок к переходу в московский «Спартак».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» предложили 27-летнему колумбийцу трудовое соглашение на четыре года. По нашей информации, по контракту со «Спартаком» Санчес будет зарабатывать три с половиной миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже договорился с «Тоттенхэмом» о переходе Санчеса за 12 миллионов евро. Теперь решение за футболистом.

В прошедшей кампании защитник появился на поле в 24 матчах во всех турнирах и получил одну желтую карточку.