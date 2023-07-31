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Абаскаль: «По нескольким эпизодам и моментам Бонгонда нельзя завоевать место в стартовом составе «Спартака»»

31 Июля 2023 • 19:16 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Балтика
2-й тайм

Главный тренер «Спартака» Гильермо  Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Балтикой».

- Появляется сегодня Александр Соболев в стартовом составе. Это возвращение важнейшего игрока. Как это влияет с точки зрения игрового рисунка на «Спартак»? Потому что высокий форвард против команды, которая играет в три защитника. Это больше мощи, что еще?

- Тактически здесь ничего особо не меняется, мы все прекрасно знаем, как Саша Соболев играет. Сегодня он возвращается после определенной паузы. Надеюсь, он сможет показать себя с лучшей стороны и показать правильные амбиции и настрой и быть на уровне с другими ребятами в команде.

- Можно сказать, что то, что продемонстрировал Бонгонда в матче с «Краснодаром» - это окончательно определило его место в стартовом составе, или было что-то еще?

- Было бы большой ошибкой думать, что по нескольким эпизодам и моментам можно завоевать место в стартовом составе «Спартака». Конечно, хорошо, что он показал ту игру, которую мы все увидели, но немаловажным фактором стало то, что Антон Зиньковский получил травму, как мы все знаем. Если продолжит так же хорошо играть, смещаться в центр и так далее, атаковать и создавать опасность, то у него будут шансы быть в стартовом составе, как и у всех остальных.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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СПАРТАК МОСКВА БАЛТИКА
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