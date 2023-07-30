Орлов: «Я бы не сказал, что состав «Спартака» сильнее, чем у «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил составы «Спартака» и «Зенита».

Журналист не согласился с тем, что «красно-белые» превосходят «сине-бело-голубых» по уровню футболистов. Орлов отметил проблемы «Спартака» в защитной и вратарской линиях.

«В атаке команда Абаскаля выглядит мощно. Но что делать с защитой? Проблемы пока есть. Да и вратари остались те же», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, вчера, 29 июля, «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в рамках второго тура РПЛ. «Спартак» же свой матч проведёт завтра, 31 июля, против «Балтики». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.