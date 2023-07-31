Рианчо: «Не считаю российских судей продажными, арбитры ошибаются везде»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об уровне судейства в чемпионате России.

По мнению испанского специалиста, уровень судейства в России не такой уж и низкий, а ошибки допускают и арбитры из других лиг.

«Нет ни одной лиги в мире, где болельщики довольны работой судей. Верю ли в то, что кто-то из арбитров получает взятки? Это исключено. Не считаю российских судей продажными, арбитры ошибаются везде», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, в матче второго тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА (2:3) главный судья встречи Владислав Безбородов назначил пять пенальти, а также удалил с поля защитника «армейцев» Милана Гайича и двух игроков «Ахмата» — Марата Быстрова и Андрея Семёнова.

Второй тур чемпионата России завершится сегодня, 31 июля, матчем «Спартак» — «Балтика». Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.