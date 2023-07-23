Гладилин: «Спартак» пока не понятно, что из себя представляет»

Бывший игрок и ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил первый матч «красно-белых» в новом сезоне РПЛ. В нём команда Гильермо Абаскаля, напомним, обыграла «Оренбург» дома – 3:2.

«Игра двоякая. Качество её очень низкое, но то, что проявили характер и вырвали победу — это большой плюс. Но пока не понятно, что «Спартак» из себя представляет», - делится Гладилин для «Газеты.Ру».

Как он отмечает, в команде до сих пор заметны проблемы: как в обороне, так и в организации игры.

«Костяка у команды тоже нет, текучесть большая», - отметил эксперт.

В следующем матче в рамках чемпионата России «Спартак» сыграет против «Балтики» дома. Игра намечена на 31 июля.