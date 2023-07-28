Шамар Николсон через своего представителя Кевина Коуэна специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своём будущем в московском «Спартаке».

«Сейчас не самое простое время. Очевидно, я хочу играть и помогать команде, но я уважаю решение тренера. Все в клубе относятся ко мне с уважением с тех пор, как я приехал в Москву, и я уважаю всех. На самом деле, я вполне освоился и счастлив здесь, но, естественно, я хочу играть, это моя главная цель. Я игрок «Спартака» и поэтому я продолжу ежедневно работать и пытаться изменить ситуацию. Но также мой агент и «Спартак» будут тесно сотрудничать, чтобы найти лучшее решение, посмотрим, что из этого получится», - передаёт Коуэн слова Николсона.

Шамар Николсон является игроком столичного «Спартака» с января 2022 года. В минувшем сезоне в активе форварда набралось четыре гола и два ассиста во всех турнирах. Пару дней назад игрок вернулся в расположение команды после отпуска в связи с матчами национальной сборной Ямайки.