Руслан Нигматуллин прокомментировал смену основного вратаря в «Спартаке»

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин оценил смену основного голкипера в московском «Спартаке». Напомним, что в обоих матчах «красно-белых» в начавшемся сезоне ворота команды защищал Александр Максименко, который в сезоне прошлом был резервным вратарём. Матч Кубка России против «Краснодара» Селихов пропускал из-за дисквалификации.

«Селихов провел прошлый сезон ниже своих возможностей. Он совершил несколько результативных ошибок, а Максименко, который тренировался и ждал своего часа, получил заслуженный шанс в этом году стать основным вратарём», - цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Бывший голкипер добавил, что теперь Селихову предстоит возвращать место в основе путём усердных тренировок и через выступления в Кубке России.