Известный болельщик «Спартака» назвал недостаток Зиньковского

Знаменитый актёр, болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков оценил игру полузащитника Антона Зиньковского за его любимый клуб.

«Странное к нему отношение: игрок неплохой, но очень расточительный, часто перебарщивает со своими обыгрышами, не всегда они удачны оказываются. Часто берет игру на себя, а футбол — игра командная», - рассказал Маклаков для «Матч ТВ».

Напомним, что во вчерашнем кубковом матче против «Краснодара» (2:1) игрок «Спартака» получил травму после столкновения с полузащитником «быков» Эдуардом Сперцяном. Факт травмы футболиста после игры подтвердил наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль.