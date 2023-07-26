Защитник лондонского «Тоттенхэма» Давинсон Санчес не перейдёт в московский «Спартак».

Санчес не захотел переходить в «Спартак» из-за политической ситуации вокруг страны. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, близкий к ситуации.

По информации источника, сделка во многом сорвалась из-за того, что вчера, 25 июля, игрок, по совету агентов и знакомых в правительстве, сменил свое решение и решал остаться в Великобритании.

Ранее агент колумбийца сообщил «Евро-Футбол.Ру», что переговоры со «Спартаком» прекращены.

Следующий матч «Спартак» проведет 27 июля с «Краснодаром» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Начало игры — в 20:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.