Чернов: «Хлусевич доказал, что никакой Рожерио «Спартаку» не нужен»

Игрок «Спартака» Никита Чернов высказался о сорвавшихся переходах в московский клуб защитника «Сассуоло» Рожерио и сербского футболиста Страхиньи Эраковича.

Напомним, ранее генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что отказался от сделки со «Спартаком», так как не хочет иметь дело с русскими. Эраковича же перехватил «Зенит».

Чернов выступил за то, чтобы в составе «красно-белых» выступали свои российские футболисты. Напомним, вчера, 23 июля, «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2) в матче первого тура РПЛ. Последние два мяча московской команды записал на свой счёт защитник Даниил Хлусевич.

«В матче с «Оренбургом» Хлус доказал, что никакой Рожерио нам не нужен. Перехваченный «Зенитом» трансфер Эраковича? Это из той же серии, что и Рожерио. Я даже не знаю, кто это, поэтому вообще всё равно на него», — цитирует Чернова Sport24.

Свой следующий матч в рамках РПЛ «Спартак» проведёт 31 июля против «Балтики». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.