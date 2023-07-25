Мансилья: «Промес — это футболист топ-уровня»

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья ответил на вопрос, каких атакующих футболистов он считает лучшими в чемпионате России.

«Кто лучший нападающий в РПЛ? В российском чемпионате много крутых футболистов. Но мне очень нравится Промес — это футболист топ-уровня. Также отмечу Матео Кассьерру из «Зенита», — приводит слова Мансильи «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошлого сезона вингер «Спартака» Квинси Промес занял вторую строчку в таблице лучших бомбардиров РПЛ. В 27 матчах чемпионата России нидерландец забил 20 голов. На счету Кассьерры 2 мяча в 26 играх минувшего розыгрыша РПЛ.

После первого тура лидером турнирной таблицы элитного дивизиона является «Краснодар».