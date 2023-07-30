Радимов поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Балтика»

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча второго тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» примет «Балтику».

Специалист отметил, что столичный клуб хорошо проявил себя в игре с «Краснодаром», и его очень впечатлила игра в атаке, и выбор у Гильермо Абаскаля просто сумасшедший.

«Так что во встрече с «Балтикой» многое зависит от того, как они будут играть в обороне. Конечно, первым номером «Балтика» играть не будет, но будет активно контратаковать», - приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Поединок состоится завтра, 31 июля.