Сёмин: Бонгонда — это хорошее приобретение для «Спартака»

Российский тренер Юрий Сёмин оценил игру нападающего «Спартака» Тео Бонгонда. Напомним, «красно-белые» подписали игрока из «Кадиса» в текущее трансферное окно.

«Бонгонда — очень качественный легионер, он здорово играл в «Кадисе». Думаю, этот игрок будет полезен и дальше, это хорошее приобретение. Клубам РПЛ не хватает таких легионеров», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В составе «Спартака» 27-летний Бонгонда принял участие в двух матчах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Во втором туре чемпионата России «красно-белые» примут на своем поле «Балтику» из Калининграда. Матч состоится 31 июля и начнется в 19:30 по мск.