Медина готов сыграть с «Балтикой»

Новичок московского «Спартака» Хесус Медина может появиться на поле в матче второго тура Российской премьер-лиги против «Балтики».

«Красно-белые» в своем официальном телеграм-канале опубликовали видео с раздевалки команды перед домашним матчем с «Балтикой». На один из кадров попала футболка с фамилией парагвайского полузащитника, который выбрал себе в «Спартаке» 19-й игровой номер.

Напомним, стартовые два матча Медина пропустил из-за небольшого повреждения.

Матч «Спартак» - «Балтика» состоится сегодня, 31 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

