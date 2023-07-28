Маклаков признался, что ждёт возвращения Соболева

Актёр и поклонник «Спартака» Алексей Маклаков заявил, что ждёт возвращения нападающего Александра Соболева в состав «красно-белых».

Напомним, в конце прошлого сезона форвард был дисквалифицирован на несколько матчей. Стоит отметить, что его бан уже истек, поэтому он сможет принять участие в предстоящем поединке с «Балтикой».

«Очень жду выхода Саши Соболева, он изголодался, надеюсь, покажет все свои возможности и феноменальный талант», — приводит слова Маклакова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне 26-летний форвард провел 32 матча во всех турнирах, забил 15 голов и стал автором 9 результативных передач.

Встреча 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Балтикой» пройдет 31 июля. Начало игры запланировано на 19:30 по мск.