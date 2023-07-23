Сёмин: «Спартак» - молодцы, интересно играли и забили хорошие голы»

Знаменитый российский тренер Юрий Сёмин оценил игру московского «Спартака» в первом матче сезона-2023/24. В нём «красно-белые», напомним, принимали дома «Оренбург» и не без доли везения одержали победу – 3:2.

«Весёлый футбол — тот, который приносит победу. «Спартак» — молодцы, в атаке интересно сыграли, хорошими голами отличились. Но такие большие провалы в обороне — это не весёлый футбол, а безалаберный», - рассуждает Сёмин для «Матч ТВ», добавляя, что «Спартак» может претендовать в новом сезоне на самые высокие места только если исправит ошибки в обороне.

В следующем туре чемпионата России «красно-белые» примут дома калининградскую «Балтику».