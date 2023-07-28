Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил победу «красно-белых» в матче Кубка России с «Краснодаром».

- Вам не показалось, что вчера команда показала настоящий спартаковский футбол?

- «Спартак» всегда старается показывать такую игру, это не зависит от тренера, но получается это, к сожалению, не всегда. Команде надо наладить игру в обороне. Если она будет более крепкой, то игроки средней линии станут вести себя более раскрепощённо и станут уделять больше внимания атаке. Почерк у «Спартака» всегда сохраняется. Если ты чувствуешь, что сзади у тебя всё надёжно, то начинаешь позволять себе ходы, связанные с риском. Если ты неграмотно отдашь последний пас, то можешь получить контратаку соперника.

- Вам нравится новичок команды Тео Бонгонда?

- Вопрос в том, нравится ли ему, что он пришёл в «Спартак». Мне он понравился. Видно, что он раскрепощённо себя ощущал. Местами складывалось ощущение, что он уже давно играет в клубе. Это хороший знак. Игрок сразу после перехода начинает себя проявлять и не ищет на поле партнёра. Такая черта присуща футболистам с характером. Он выглядит интересно.

Бонгонда обратился к болельщикам «Спартака»