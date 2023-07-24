Мор сомневается, что Санчес поможет «Спартаку»

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал возможный переход защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в стан «красно-белых».

«Не думаю, что для «Спартака» вариант с Санчесом лучше, чем с Эраковичем. Да, вроде бы у Санчеса «Тоттенхэм», но надо понимать, что последний год он провел плохо. Поможет он «Спартаку» или нет — вопрос открытый», — приводит слова Мора Legalbet.

Эксперт заявил, что он был бы больше уверен в Эраковиче, отметив, что сербский футболист точно принес бы больше пользы столичной команде, чем Санчес.

Накануне сообщалось, что «Спартак» приобретет Санчеса у «шпор» за 12 миллионов евро.

В первом туре чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля оказались сильнее «Оренбурга» (3:2).