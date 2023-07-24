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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор сомневается, что Санчес поможет «Спартаку»

24 Июля 2023 • 17:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
31.07 19:30

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал возможный переход защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в стан «красно-белых».

«Не думаю, что для «Спартака» вариант с Санчесом лучше, чем с Эраковичем. Да, вроде бы у Санчеса «Тоттенхэм», но надо понимать, что последний год он провел плохо. Поможет он «Спартаку» или нет — вопрос открытый», — приводит слова Мора Legalbet.

Эксперт заявил, что он был бы больше уверен в Эраковиче, отметив, что сербский футболист точно принес бы больше пользы столичной команде, чем Санчес.

Накануне сообщалось, что «Спартак» приобретет Санчеса у «шпор» за 12 миллионов евро.

В первом туре чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля оказались сильнее «Оренбурга» (3:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тоттенхэм Зенит Давинсон Санчес Эдуард Мор Страхинья Эракович
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