Промес оформил девять голевых действий в матчах против «Оренбурга», это больше, чем у любого игрока РПЛ

У форварда столичного «Спартака» Квинси Промеса набралось девять результативных действий в шести матчах против «Оренбурга» в рамках Российской премьер-лиги. А именно пять забитых голов и четыре голевые передачи.

Как сообщает Opta Sports, это больше, чем у любого другого игрока лиги в очных в матчах против оренбуржцев.