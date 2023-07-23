Промес оформил девять голевых действий в матчах против «Оренбурга», это больше, чем у любого игрока РПЛ

У форварда столичного «Спартака» Квинси Промеса набралось девять результативных действий в шести матчах против «Оренбурга» в рамках Российской премьер-лиги. А именно пять забитых голов и четыре голевые передачи.
Как сообщает Opta Sports, это больше, чем у любого другого игрока лиги в очных в матчах против оренбуржцев.Напомним, что в воскресенье вечером Промес в матче против «Оренбурга» отличился голевой передачей на своего одноклубника – Виктора Мозеса. Это помогло нигерийцу открыть счёт во встрече, которая завершилась трудовой победой «красно-белых» - 3:2.
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