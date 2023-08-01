Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги старта сезона команды Гильермо Абаскаля.

- У «Спартака» три победы в трех матчах нового сезона. Как оцениваете старт?

- Отличный результат. По игре в атаке два матча получились качественными и зрелищными, а вот вчера с «Балтикой» команда играла не так ярко. Но за счет индивидуального мастерства отдельных футболистов был добыт результат. Игра в обороне оставляет желать лучшего. Вчера в целом она была более-менее сносная, но в конце матча с «Балтикой» в компенсированное время произошла потеря позиции, концентрации, подача, удар головой и команда снова пропустила. Поэтому в защите нужно игру улучшать. Необходимо усиление.

- Концовки матчей «Спартака» получаются нервными. Пока команде везет, но вы не опасаетесь, что везение скоро закончится?

- Конечно. Однозначно, нужно укреплять линию обороны и держать концентрацию в конце игры.

- Может, потеря концентрации связана с плотным графиком на старте сезона? Три игры за семь дней.

- В прошлом сезоне во втором круге было то же самое, когда «Спартак» пропускал в каждом матче по два-три мяча. Если футболисты не соответствуют, значит, нужно искать качественных ребят, которые усилят игру в защите. Задачи у клуба высокие. Впереди есть игроки, которые соответствуют этим задачам. А сзади пока есть проблемы.

- Многим нравится, как в игру вписался Бонгонда. Его даже генеральный директор «Спартака» Олег Малышев хвалил. Вы разделяете такую точку зрения?

- Конечно. Три матча – и в каждом результативные действия. Он и голевые пасы раздает, и сам забивает. Видно, что это игровой парень. Однозначное усиление команды.

- Как вам его вчерашний мяч, который он забил головой?

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- Там была великолепная передача Промеса. Ему оставалось только попасть по воротам, что он и сделал.

- Промес тоже вчера забил и после этого мяча обошел Егора Титова по голам за «Спартак». У него теперь 107, а у Титова 106 голов.

- Это здорово, что есть футболисты, которые побивают прошлые рекорды. Обидно ли мне за Титова? Да нет, конечно. Это было в прошлом. Квинси забивает, помогает «Спартаку». Я только радуюсь за него.

- Кто еще из футболистов Абаскаля оставляет приятное впечатление на старте сезона?

- Хлусевич. С «Краснодаром» мне понравился Умяров. Правда, вчера он немного не так сыграл. Зобнин сейчас находится в хорошей форме.

- Вчера в воротах снова был Максименко, а Селихов даже не попал в заявку. Максименко становится номером один или это ненадолго?

- Если вратарь допускает ошибку – он садится на скамейку и ждет своего шанса. Селихов будет ждать, пока Александр допустит какие-то ляпы, но лучше бы он этого не делал (смеется). Пока не могу сказать, что он виноват в каких-то голах.

Елена Григорьевская