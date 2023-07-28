Орещук: «Сейчас подписать игрока из Англии в клуб РПЛ – нереально»

Известный футбольный агент Роман Орещук уверен, что в нынешних реалиях невозможно привезти в РПЛ игрока из клуба Английской премьер-лиги.

«Не привезти оттуда за деньги никого. Когда писали, что «Спартак» ведёт переговоры с «Тоттенхэмом», меня это улыбнуло. Сейчас перевезти футболиста из Англии в Россию, заплатить за него 12 млн евро – без шансов, нереально», - делится Орещук для «Спорта День за Днём».

Напомним, ранее стало известно о срыве трансфера защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в московский «Спартак».

Названа причина срыва трансфера Санчеса в «Спартак»