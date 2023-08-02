Камоцци: Промес — один из лучших в истории «Спартака»

Бывший советник президент столичного «Спартака» Франко Камоцци оценил место Квинси Промеса в истории «красно-белых».

«Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в российской истории — это великий игрок. Один из лучших в истории «Спартака», — заявил итальянский функционер в интервью «Чемпионату».

Напомним, что нидерландский нападающий вернулся в «Спартак» в 2021 году после длительного отрезка в московском коллективе с 2014 по 2018 год. В 217 матчах в футболке «красно-белых» Промес забил 107 голов, а мяч в ворота «Балтики» позволил форварду стать единоличным лидером в списке бомбардиров «Спартака» в Премьер-лиге.