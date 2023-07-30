Камоцци: «Я бы посчитал сотрудничество с «Зенитом» предательством семьи «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что не готов советовать «Зениту» потенциальных новичков, так как считает такой поступок предательством.

«Моё прошлое в «Спартаке» мешает мне сотрудничать с «Зенитом». Я бы посчитал это предательством семьи «Спартака», поэтому нет», — цитирует Камоцци Metaratings.

Напомним, нынешним летом «Зенит» уже покинули нападающий Малком и полузащитник Далер Кузяев. Также вероятен уход и бразильского хавбека Вендела, интерес к которому проявляет «Фламенго».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт завтра, 31 июля, против «Балтики». Начало — в 19:30 по московскому времени.