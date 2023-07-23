Даниил Денисов: «Нам не хватало Джикии»

Игрок столичного «Спартака» Даниил Денисов рассказал, что в воскресном матче против «Оренбурга» (3:2) в рамках Премьер-лиги его команде не хватило лидера обороны – Георгия Джикии. Он отбывает наказание по дисквалификации.

«Джикии не хватило, он опытный защитник. Первый тур, необходима концентрация. Работаем над четкостью. Через несколько игр будем лучше. Я не так часто подключался к атаке, для меня прагматизм проявлялся в этом», - делится Денисов с «Матч ТВ».

Далее «Спартак» в рамках РПЛ ждёт матч против «Балтики», его команда Гильермо Абаскаля также сыграет дома. Однако на рабочей неделе, 27 июля «красно-белые» сыграют в Кубке России в гостях против «Краснодара» на групповом этапе.