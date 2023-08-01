Футбольный эксперт Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги второго тура РПЛ.

- «Краснодар» и «Спартак» возглавили турнирную таблицу. Надолго ли?

- Мне бы хотелось, чтобы как минимум одна из этих команд задержалась там (смеется). Пока таблица позитивно смотрится. Командам в дальнейшем это придаст уверенности. Оба клуба проводили неплохие матчи на старте сезона.

- По игре эти две команды действительно выглядят лучше соперников?

- «Краснодар» по матчу с «Динамо» мне очень понравился. На старте сезона он смотрится неплохо. «Спартак» тоже пока выглядит уверенно. Вчера мне и «Балтика» понравилась. Она не стала прижиматься к своим воротам и показывала достаточно активный футбол. У «Спартака» иногда возникали проблемы в обороне, но хозяева, конечно, смотрелись предпочтительнее и выиграли заслуженно.

- Вас не настораживает, что «Спартак» стабильно пропускает?

- Да, пока тенденция не меняется. Если сравнивать с прошлым годом. В обороне есть проблемы, но это естественно: команда сыгрывается, сейчас идут только первые матчи. Оборонительная линия меняется, ищутся правильные сочетания. Пока еще будут проблемы в этой линии.

- «Ростов» отнял очки у «Зенита». Это удивило?

- Нет. Было интересно посмотреть, как «Зенит» будет играть с учетом потери Малкома и того, что команда только входит в сезон. Были предпосылки к тому, что питерцам придется тяжело в Ростове. Судя по тому, как питерцы начали, они и дальше будут терять очки.

- В матче «Крылья Советов» - «Динамо» победитель выявлен не был, хотя москвичи вели в счете? Почему «Динамо» неубедительно выглядит на старте сезона?

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- Предпосылки к этому были – смена тренера. Постоянно Захаряна куда-то продают. Так что перед стартом сезона не было уверенности, что команда попрет. Но было интересно посмотреть на то, как «бело-голубые» с новым главным тренером будут выглядеть: как футболисты справятся с новыми требованиями, и какую игру они будут показывать. Видимо, пока они еще притираются друг к другу.

- Проблемы команды в обороне так влияют на потерю очков?

- Конечно. Это серьезное испытание для команды. Но «Динамо» - это клуб с хорошими возможностями. Оно должно как-то компенсировать такую игру в защите.

- «Локомотив» разгромил «Факел». Что думаете о таком результате?

- Для меня такой счет стал неожиданным, потому что «Факел» - довольно крепкая команда, даже неприятная. Чтобы он пропустил четыре мяча – это странно. Ну а то, что «железнодорожники» одержали победу, ничего удивительного, ведь москвичи по всем характеристикам сильнее, чем воронежцы.

- Какими видите перспективы «Локомотива» в этом чемпионате?

- Пока команды сыграли только по два матча в чемпионате. Хотя «железнодорожники» уже потеряли два очка. Им будет проблематично занять первое место, раз уже идут очковые потери. Но видно, что команда все равно находится в хорошем состоянии.

- Матч «Ахмат» - ЦСКА получился скандальным из-за судейства Безбородова. Что об этом думаете?

- В Грозном всегда сложно играть. Там эмоциональные болельщики и руководители, поэтому супернеожиданностью все эти события для меня не стали. Думаю, что арбитры просто не справились с эмоциями, занервничали. Они тоже люди. Не думаю, что это было предвзятое судейство.

Елена Григорьевская