Защитник «Балтики» Кирилл Маляров в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче со «Спартаком».
- «Балтике» чуть-чуть не хватило для того, чтобы набрать очки в матче со «Спартаком». Почему не получилось этого сделать?
- Вы сами сказали, что не хватило чуть-чуть, а чуть-чуть не считается.
- Довольны тем, как играли с одним из лидеров РПЛ?
- Атакующая линия у «Спартака» немного сильнее и быстрее, чем у нас. А так, у нас ведь тоже по две ноги и по две руки. Если говорить об игре, то она была у команд плюс-минус одинаковая. Ну разве что соперник был немного побыстрее, как я уже сказал.
- Вы планировали набрать очки в матче со «Спартаком», или до игры понимали, что сделать это будет крайне тяжело?
- Считаю, что со всеми можно брать очки.
- Как противостоять такой мощной линии атаки?
- Мы допустили ошибки и при этом не смогли использовать ошибки соперника. У нас в первом тайме был стопроцентный момент. К сожалению, не получилось забить. Из этого складывается вся игра.
- В конце матча у вас тоже был шанс отыграться.
- Да, был. Могли дожать.
- Как оцениваете «Балтику» на фоне команд РПЛ? Уже два тура прошло, почувствовали уровень лиги?
- Все говорят про уровень РПЛ, а я скажу, что здесь нельзя совершать простых ошибок. «Спартак» два раза наказал нас за это. В этом и проявляется качество футболистов. Обидно, если честно.
- В чем для вас главная сложность выступления в РПЛ?
- В РПЛ надо играть за счет дисциплины, терпения, дорабатывания в обороне, и тогда можно получать результат.
- У «Балтики» пока нет очков в копилке. Упаднических настроений нет?
- Нет. Только второй тур прошел. В прошлом году в ФНЛ после первых трех туров нас тоже похоронили, но мы вышли в РПЛ, провели при этом успешную серию из тридцати матчей. Уверен, что все хорошее у нас впереди.
- В чем сильные стороны вашей команды?
- Отмечу дисциплину. Нам просто надо немного добавить в завершении атак, и все будет хорошо.
Елена Григорьевская
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