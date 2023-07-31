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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маляров: «Мы показали плюс-минус одинаковую игру со «Спартаком» эксклюзив

31 Июля 2023 • 22:44 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
Балтика
окончен

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче со «Спартаком».

- «Балтике» чуть-чуть не хватило для того, чтобы набрать очки в матче со «Спартаком». Почему не получилось этого сделать?

- Вы сами сказали, что не хватило чуть-чуть, а чуть-чуть не считается.

- Довольны тем, как играли с одним из лидеров РПЛ?

- Атакующая линия у «Спартака» немного сильнее и быстрее, чем у нас. А так, у нас ведь тоже по две ноги и по две руки. Если говорить об игре, то она была у команд плюс-минус одинаковая. Ну разве что соперник был немного побыстрее, как я уже сказал.

- Вы планировали набрать очки в матче со «Спартаком», или до игры понимали, что сделать это будет крайне тяжело?

- Считаю, что со всеми можно брать очки.

- Как противостоять такой мощной линии атаки?

- Мы допустили ошибки и при этом не смогли использовать ошибки соперника. У нас в первом тайме был стопроцентный момент. К сожалению, не получилось забить. Из этого складывается вся игра.

- В конце матча у вас тоже был шанс отыграться.

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- Да, был. Могли дожать.

- Как оцениваете «Балтику» на фоне команд РПЛ? Уже два тура прошло, почувствовали уровень лиги?

- Все говорят про уровень РПЛ, а я скажу, что здесь нельзя совершать простых ошибок. «Спартак» два раза наказал нас за это. В этом и проявляется качество футболистов. Обидно, если честно.

- В чем для вас главная сложность выступления в РПЛ?

- В РПЛ надо играть за счет дисциплины, терпения, дорабатывания в обороне, и тогда можно получать результат.

- У «Балтики» пока нет очков в копилке. Упаднических настроений нет?

- Нет. Только второй тур прошел. В прошлом году в ФНЛ после первых трех туров нас тоже похоронили, но мы вышли в РПЛ, провели при этом успешную серию из тридцати матчей. Уверен, что все хорошее у нас впереди.

- В чем сильные стороны вашей команды?

- Отмечу дисциплину. Нам просто надо немного добавить в завершении атак, и все будет хорошо.

Елена Григорьевская

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Комментарии (1)
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Павел Шереметов
31 Июля 2023 в 23:11
чуть чуть? По ударам 18 - 6, по угловым 6-2, время владения 60 на 40 в пользу Спартака! Отскочили!
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