Чернов: «Говорю Медине: «Привыкай — в таких командах, как «Спартак», за тобой всегда будут пристально следить»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал об общении с новичком команды Хесусом Мединой.

Напомним, парагвайский футболист перешёл в стан «красно-белых» нынешним летом из ЦСКА за 6 миллионов евро. В составе «Спартака» Медина пока не успел провести ни одной официальной встречи.

«Я ему рассказал про свою ситуацию, сколько было злых комментариев, когда только пришёл с «Крыльев». Медина сказал, что у него тоже телефон разрывается. Говорю: «Ничего, привыкай. В таких командах за тобой всегда будут пристально следить», — приводит слова Чернова Sport24.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт в понедельник, 31 июля, против «Балтики». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.