Сёмин: «Спартаку» надо прибавлять в игре в защите»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре защитников «Спартака» в матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

По мнению специалиста, «красно-белым» необходимо прибавлять в игре в обороне, чтобы претендовать на чемпионский титул.

«Хорошо, что «Спартак» радует болельщиков такой атакующей игрой, но чемпионство, как правило, выигрывает не атака, а оборона. У своих ворот подопечные Абаскаля действовали плохо», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

После первого тура чемпионата России «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе три набранных очка. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 31 июля против новичка Премьер-лиги «Балтики». Начало — в 19:30 по московскому времени.