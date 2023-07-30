Широков считает, что «Спартаком» рано восхищаться

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Широков высказался об игре столичного клуба на старте нового сезона.

Экс-игрок сборной России отметил, что «Спартаком» рано восхищаться, ведь у «красно-белых» часто бывает невзрачная весна, и можно хорошо провести 27 туров, но потом все может измениться.

«Так что по «Спартаку» нужно очень аккуратно оценивать, чтобы потом не расстраиваться», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, что в первом туре РПЛ «Спартак» на своём поле обыграл «Оренбург» (3:2), а в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России на выезде оказался сильнее «Краснодара» (2:1).