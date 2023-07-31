«Спартак» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Во втором туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и «Балтика».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Балтика
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Протокол игры
Максименко Александр•Денисов Даниил•Литвинов Руслан•Дуарте Алексис•Хлусевич Даниил•Мозес Виктор•Умяров Наиль•Зобнин Роман•Бонгонда Тео•Соболев Александр Сергеевич•Промес Квинси
Латышонок Евгений•Жиров Александр•Пуцко Александр•Радмановац Никола•Маляров Кирилл•Фернандес Роберто II•Галоян Артур•Казаев Ян•Пряхин Сергей•Гузина Гедеон•Мусаев Тамерлан
31 июля. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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