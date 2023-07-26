Гладилин: «Спартаку» нужно бороться за Санчеса»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе в московский клуб защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса.

Специалист назвал 27-летнего колумбийца очень сильным защитником, за которого «Спартаку» необходимо бороться.

«Здесь не всё в руках спартаковцев, но приложить надо максимум усилий. Если у парня есть желание, то конечно, он усилит команду и это тот игрок, который нужен «Спартаку», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал трансфер Санчеса за 12 миллионов евро плюс бонусы. Однако позже стало известно о том, что Английская премьер-лига всячески препятствует своим клубам вести дела с представителями из России, поэтому переход может сорваться.

В минувшем сезоне Санчес провёл за «Тоттенхэм» 24 матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 15 миллионов евро.