Булыкин назвал причину поражения «Краснодара» от «Спартака» в Кубке России

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин постарался объяснить главную причину поражения «Краснодара» от «Спартака» в Кубке России. Напомним, вчера «красно-белые» обыграли «быков» на выезде со счётом 2:1 благодаря голам Тео Бонгонды и Романа Зобнина. При этом команда Гильермо Абаскаля весь второй тайм играла в большинстве.

«В конце первого тайма Сперцян получил красную карточку, а в современном футболе игра в неравных составах многое решает», – сказал Булыкин в беседе с «Газета.Ру».

Напомним, как «Спартак», так и «Краснодар» в первом туре нового розыгрыша РПЛ набрали по три очка.