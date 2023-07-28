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Булыкин назвал причину поражения «Краснодара» от «Спартака» в Кубке России

28 Июля 2023 • 09:43 Комментировать
Краснодар
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Сочи
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30.07 20:00

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин постарался объяснить главную причину поражения «Краснодара» от «Спартака» в Кубке России. Напомним, вчера «красно-белые» обыграли «быков» на выезде со счётом 2:1 благодаря голам Тео Бонгонды и Романа Зобнина. При этом команда Гильермо Абаскаля весь второй тайм играла в большинстве.

«В конце первого тайма Сперцян получил красную карточку, а в современном футболе игра в неравных составах многое решает», – сказал Булыкин в беседе с «Газета.Ру».

Напомним, как «Спартак», так и «Краснодар» в первом туре нового розыгрыша РПЛ набрали по три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Дмитрий Булыкин
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