Червиченко оценил Бонгонда в матче «Спартака» против «Балтики»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился своим мнением о выступлении форварда Тео Бонгонда в матче команды с «Балтикой».

Андрей Червиченко отметил, что Бонгонда проявил себя неплохо до забитого мяча, но после этого его в игре практически не замечал. Тем не менее Червиченко признал приобретение Бонгонда хорошим для «Спартака», если бы оно соответствовало более разумной цене в размере около 4 миллионов евро. По его мнению, за футболиста переплатили в два, а может быть и в три раза.

«Тут хоть и большие деньги, но отдача есть», – сказал Червиченко в интервью изданию Metaratings.