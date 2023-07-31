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Гладилин: «Балтика» в состоянии преподнести «Спартаку» сюрприз»

31 Июля 2023 • 13:48 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
Через 5 ч. 31 мин.

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Балтику».

По мнению специалиста, в предстоящей встрече «Спартак» обязан добиться победы, несмотря на то, что игра обещает быть для хозяев непростой.

«Балтика» — организованная команда, достаточно опытная. «Спартак» сильнее и по уровню исполнителей выше классом. Фаворит в матче «Спартак», но результат может быть любым, потому что «Балтика» в состоянии преподнести сюрприз», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Напомним, в первом туре «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2), а «Балтика» уступила «Сочи» (0:2). 

Матч «Спартак» — «Балтика» состоится сегодня, 31 июля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Балтика Валерий Гладилин
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