Гладилин: «Балтика» в состоянии преподнести «Спартаку» сюрприз»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Балтику».

По мнению специалиста, в предстоящей встрече «Спартак» обязан добиться победы, несмотря на то, что игра обещает быть для хозяев непростой.

«Балтика» — организованная команда, достаточно опытная. «Спартак» сильнее и по уровню исполнителей выше классом. Фаворит в матче «Спартак», но результат может быть любым, потому что «Балтика» в состоянии преподнести сюрприз», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Напомним, в первом туре «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2), а «Балтика» уступила «Сочи» (0:2).

Матч «Спартак» — «Балтика» состоится сегодня, 31 июля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.