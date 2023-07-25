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Зиньковский — о Медине в «Спартаке»: «При таком трансфере шутки были неизбежны»

25 Июля 2023 • 13:02 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
31.07 19:30

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины в стан «красно-белых» из ЦСКА.

«Как приняли Медину? Джикия как-то пошутил, и еще кто-то пару раз. Подкололи, но это стандартная ситуация. При таком трансфере шутки были неизбежны. А так отлично приняли», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Напомним, 26-летний парагваец перебрался в «Спартак» из ЦСКА этим летом. Сумма сделки составила 6+1 млн евро.

В первом туре чемпионата России «красно-белые» одержали победу над «Оренбургом» (3:2). Медина не принял участие в матче из-за небольшого повреждения.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Антон Зиньковский Хесус Медина
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