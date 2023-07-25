Зиньковский — о Медине в «Спартаке»: «При таком трансфере шутки были неизбежны»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины в стан «красно-белых» из ЦСКА.

«Как приняли Медину? Джикия как-то пошутил, и еще кто-то пару раз. Подкололи, но это стандартная ситуация. При таком трансфере шутки были неизбежны. А так отлично приняли», — приводит слова Зиньковского «Чемпионат».

Напомним, 26-летний парагваец перебрался в «Спартак» из ЦСКА этим летом. Сумма сделки составила 6+1 млн евро.

В первом туре чемпионата России «красно-белые» одержали победу над «Оренбургом» (3:2). Медина не принял участие в матче из-за небольшого повреждения.