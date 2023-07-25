Николсон в среду вернётся в расположение «Спартака»

Ямайский форвард московского «Спартака» Шамар Николсон вернётся в расположение «красно-белых» завтра, 26 июля. Об этом сообщил его представитель Ненад Портега.

«Шамар прибудет в расположение «Спартака» завтра», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николсон участвовал в составе сборной Ямайки в Золотом Кубке КОНКАКАФ. Последний матч на турнире его сборная сыграла 12 июля, уступив на стадии полуфинала команде Мексики. В итоге ямайцы разделили со сборной США третье место на престижном первенстве. После Кубка спартаковец получил заслуженный отдых.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал ассист.