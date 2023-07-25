Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николсон в среду вернётся в расположение «Спартака»

25 Июля 2023 • 22:08 Комментировать
Спартак Москва
...
Балтика
31.07 19:30

Ямайский форвард московского «Спартака» Шамар Николсон вернётся в расположение «красно-белых» завтра, 26 июля. Об этом сообщил его представитель Ненад Портега.

«Шамар прибудет в расположение «Спартака» завтра», - цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николсон участвовал в составе сборной Ямайки в Золотом Кубке КОНКАКАФ. Последний матч на турнире его сборная сыграла 12 июля, уступив на стадии полуфинала команде Мексики. В итоге ямайцы разделили со сборной США третье место на престижном первенстве. После Кубка спартаковец получил заслуженный отдых.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал ассист.

 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамар Николсон Ненад Портега
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА БАЛТИКА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Июля
22:39 · Россия. Премьер-лига
Алаев высказался о посещаемости в начале сезона
22:36 · Россия. Премьер-лига
Наумов назвал центр обороны слабейшей зоной «Локомотива»
22:29 · Россия. Премьер-лига
Сарвели: «Мы где-то недорабатываем и пропускаем первыми»
22:29 · Кубок России
Клаудиньо забил второй гол в ворота «Ахмата», «Зенит» ведёт со счётом 2:0
22:19 · Кубок России
Кубковый матч «Зенита» и «Ахмата» посетили почти 30 тысяч зрителей
22:12 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес дебютировал за «Зенит»
22:09 · Кубок России
Севикян отреагировал на матч против «Динамо»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Николсон в среду вернётся в расположение «Спартака»
22:03 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что Черчесов вернётся в РПЛ зимой
21:56 · Россия. Премьер-лига
Дьяков оценил старт «Динамо» под руководством Лички
21:50 · Кубок России
Гладышев подвёл итоги матча против «Пари НН»
21:40 · Кубок России
Арбитр Николаев прокомментировал жёлтую Тодоровича в матче против «Зенита» 3
21:32 · Кубок России
«Зенит» повёл в матче с «Ахматом» после удара Мантуана
21:28 · Кубок России
Личка доволен прогрессом игроков «Динамо»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Гранат не сомневается, что Черчесов будет востребован как в России, так и заграницей
Все новости
Рекомендуем