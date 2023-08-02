Генеральный директор «Спартака» высказался о стабильности на старте сезона

Генеральный директор столичного «Спартака» Олег Малышев высказался о стабильности «красно-белых» в новом сезоне.

«У нас команда достаточно молодая — в ней много молодых игроков. Очень талантливых и способных, но ещё пока молодых. Я думаю, это вопрос времени, что команда сыграется и стабилизируется. В дальнейшем обязательно должны прибавить», — заявил работник московского коллектива, чьи слова приводит «Чемпионат». Также Малышев отметил, что подобный вопрос сводится к тактике и игре, поэтому его корректнее задавать главному тренеру.

Напомним, что «Спартак» выиграл оба матча на старте сезона Премьер-лиги, взяв верх во встречах с «Оренбургом» и «Балтикой». В рамках Кубка России подопечные Гильермо Абаскаля сломили сопротивление «Краснодара».