У Бонгонда - голевое действие в каждом матче за «Спартак», это первый новичок клуба в 21-м веке с таким достижением

Летний новичок московского «Спартака» Тео Бонгонда пока не покидает футбольное поле без голевого действия в составе «красно-белых».

Напомним, что неделю назад в матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2) конголезец отличился ассистом на Даниила Хлусевича. В матче Кубка России против «Краснодара» (2:1) он отличился голом. И в сегодняшнем домашнем матче Премьер-лиги против «Балтики» игрок атаки забил гол, открыв счёт встречи.

Таким образом, Бонгонда стал первым игроком своего клуба, который установил такое достижение в 21-м веке, сообщает клубная пресс-служба.

В понедельничной битве «Спартака» и «Балтики» недавно стартовал второй тайм. Текстовую трансляцию поединка проводит портал LiveResult.ru.