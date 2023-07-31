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У Бонгонда - голевое действие в каждом матче за «Спартак», это первый новичок клуба в 21-м веке с таким достижением

31 Июля 2023 • 20:49 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Балтика
2-й тайм

Летний новичок московского «Спартака» Тео Бонгонда пока не покидает футбольное поле без голевого действия в составе «красно-белых».

Напомним, что неделю назад в матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2) конголезец отличился ассистом на Даниила Хлусевича. В матче Кубка России против «Краснодара» (2:1) он отличился голом. И в сегодняшнем домашнем матче Премьер-лиги против «Балтики» игрок атаки забил гол, открыв счёт встречи.

Таким образом, Бонгонда стал первым игроком своего клуба, который установил такое достижение в 21-м веке, сообщает клубная пресс-служба.

В понедельничной битве «Спартака» и «Балтики» недавно стартовал второй тайм. Текстовую трансляцию поединка проводит портал LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тео Бонгонда
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