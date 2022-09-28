Родриго: «Мы уже привыкли к расизму»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго прокомментировал инцидент, который случился несколько дней назад с его товарищем Винисиусом Жуниором. Напомним, бразилец подвергся расизму со стороны болельщиков «Атлетико» во время матча 6 тура Ла Лиги.

«Мы уже привыкли к подобного рода вещам. Ходит много разговоров о борьбе за расизмом, но никто по сути ничего и не делает», – цитирует Родриго Tiempo de Juego.

Напомним, Родриго записал на свой актив три гола и две результативные передачи в 4 матчах чемпионата Испании. В отсутствие Карима Бензема бразилец выступал на позиции форварда в мадридском «Реала».