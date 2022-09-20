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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго: «Могу ли я стать лучшим бомбардиром Ла Лиги? Посмотрим, есть ещё Бензема»

 
20 Сентября 2022 • 11:51 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
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02.10 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Родриго оценил свои шансы в бомбардирской гонке Ла Лиги. Напомним, что в 4 матчах футболист забил 3 гола. Таблицу голеадоров чемпионата Испании в данный момент возглавляет Роберт Левандовски из «Барселоны», у которого в активе 8 голов.

«Могу ли я стать лучшим бомбардиром Ла Лиги? Посмотрим, есть ещё Бензема (смеётся). В любом случае, я постараюсь забить как можно больше голов», – цитирует бразильца 433.

Напомним, что Родриго в отсутствие Бензема выступает на позиции центрального нападающего. С этого амплуа игрок забил гол в недавнем дерби против «Атлетико».

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Реал Мадрид Родриго Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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