Родриго: «Тяжело работаю, чтобы достичь уровня Пеле и Неймара»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго подтвердил, что в будущем хотел бы достичь уровня Неймара и Пеле. Напомним, 21-летний футболист выступает за «сливочных» с 2019 года.

- Ты, Пеле и Неймар начинали свою карьеру в «Сантосе». Пеле написал историю, Неймар продолжает писать её прямо сейчас. Как думаешь, ты можешь стать следующим?

«Я тяжело работаю, чтобы достичь их уровня. Они оба являются невероятными футболистами», – цитирует Родриго Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне Родриго забил три гола и отдал две результативные передачи в чемпионате Испании. Бразилец может закрыть любую позицию в атаке.