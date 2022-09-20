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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго: «Тяжело работаю, чтобы достичь уровня Пеле и Неймара»

 
20 Сентября 2022 • 11:39 Комментировать
ПСЖ
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Ницца
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01.10 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Родриго подтвердил, что в будущем хотел бы достичь уровня Неймара и Пеле. Напомним, 21-летний футболист выступает за «сливочных» с 2019 года.

- Ты, Пеле и Неймар начинали свою карьеру в «Сантосе». Пеле написал историю, Неймар продолжает писать её прямо сейчас. Как думаешь, ты можешь стать следующим?

«Я тяжело работаю, чтобы достичь их уровня. Они оба являются невероятными футболистами», – цитирует Родриго Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне Родриго забил три гола и отдал две результативные передачи в чемпионате Испании. Бразилец может закрыть любую позицию в атаке.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Пеле Родриго ПСЖ Неймар
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