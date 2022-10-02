Рамос повторил рекорд Лиги 1

Мы уже сообщали о том, что Серхио Рамос не проигрывает уже в 25 матчах кряду в составе «ПСЖ», и эта серия включает в себя 21 матч в Лиге 1 - высшем дивизионе французского чемпионата. Таким образом, испанский защитник повторил рекорд чемпионата, который он пока что делит с аргентинским полузащитником Хуаном-Пабло Сорином, выступавшим также в «ПСЖ» в сезоне 2003\2004.

В следующем матче Рамос может стать единоличным обладателем рекорда. Для этого парижанам будет достаточно не проиграть в гостевом поединке «Реймсу».

Напомним, что Рамос перебрался в состав парижского клуба летом 2021 года в статусе свободного агента.